Несколько стран оказались под угрозой исчезновения из-за потепления

Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана. Об этом рассказал глава отдела исследований австралийского филиала Greenpeace Никола Казуле.

Как отметил эксперт в разговоре с газетой The Guardian, страны этого региона долгое время страдают от сильных приливов, мощных циклонов, засух и засоления грунтовых вод. Кроме того, многие острова постепенно уходят под воду из-за повышения уровня воды в Мировом океане.

«Это приведёт к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания», – сказал эксперт.

По его словам, тенденция будет усиливаться по мере нагревания планеты, а потому в конечном итоге их ждет печальный конец.