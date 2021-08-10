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Несколько стран оказались под угрозой исчезновения из-за потепления

Елена Прошина
59 минут назад

Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана. Об этом рассказал глава отдела исследований австралийского филиала Greenpeace Никола Казуле.

Несколько стран оказались под угрозой исчезновения из-за потепления
Фото: flickr.comflickr.com

Как отметил эксперт в разговоре с газетой The Guardian, страны этого региона долгое время страдают от сильных приливов, мощных циклонов, засух и засоления грунтовых вод. Кроме того, многие острова постепенно уходят под воду из-за повышения уровня воды в Мировом океане.

«Это приведёт к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания», – сказал эксперт.

По его словам, тенденция будет усиливаться по мере нагревания планеты, а потому в конечном итоге их ждет печальный конец.

Ранее эксперты британского исследования развития сообщили, что африканский город Лагос, самый крупный в Нигерии, может оказаться под угрозой исчезновения. Причиной тому возможное затопление города из-за сильных ливней.

В мире,The Guardian,
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