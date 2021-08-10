Антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" появились у 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Об этом ТАСС рассказал представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.
"Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы [вакцины]. По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела", - рассказал Кавалли. Он подчеркнул, что теперь римскому институту "предстоит провести качественный анализ этих антител". "Исследование еще продолжается", - отметил Кавалли.
Он сообщил, что "Спутником V" вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино (примерно 2/3 населения). "К 19 927 лицам можно добавить 840 иностранных туристов, которые приехали привиться из разных стран мира", - добавил собеседник агентства. По его словам, были случаи заражения коронавирусом в промежутке между первой и второй дозами, а также сразу после второй дозы. "Однако пока у нас нет точных данных на этот счет. И мы знаем, что аналогичные случаи были и с вакциной Pfizer, - добавил Кавалли.
Первая партия "Спутника V" по соглашению властей республики, не входящей в ЕС, и Российского фонда прямых инвестиций поступила в Сан-Марино 23 февраля. В мае власти Сан-Марино объявили о закрытии ковидного отделения в местной больнице.
Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса "Спутник V", российский препарат зарегистрировали почти 70 стран.
Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".