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В Абхазии готовы за сутки признать Крым частью России

Говорит Москва
15 минут назад

В Абхазии готовы за сутки признать Крым частью России. Для начала юридической процедуры нет никаких преград.

В Абхазии готовы за сутки признать Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба. Собеседник отметил, что представители организации готовы обратиться к российским властям с просьбой инициировать этот процесс.

«Я думаю, уже давно можно было б признать, я думаю, признают, а как иначе? Должны были признать, конечно. Может быть, мы привыкли ждать рекомендаций из нашей белокаменной матушки-России. Может, там говорят подождать, есть какие-то соображения дипломатические, политические. Я считаю, нет, никаких препон быть не должно. Что для этого нужно? Принять решение и всё, в какие сроки-то, в 24 часа это можно решить, понимаете. Абхазия-то сама по себе маленькая, её саму некоторые называют полупризнанной в этом смысле».

Ранее Наталья Поклонская пригласила президента Белоруссии посетить полуостров. Депутат обратила внимание на нежелание Александра Лукашенко давать конкретный ответ на вопрос о статусе Крыма.

По состоянию на август 2019 года полуостров признан частью нашей страны Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирией, Суданом и КНДР.

В мире,Якуб Лакоба,Наталья Поклонская,Александр Лукашенко,Радиостанция "Говорит Москва",Республика Крым,Россия,Абхазия,
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