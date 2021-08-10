В Абхазии готовы за сутки признать Крым

«Я думаю, уже давно можно было б признать, я думаю, признают, а как иначе? Должны были признать, конечно. Может быть, мы привыкли ждать рекомендаций из нашей белокаменной матушки-России. Может, там говорят подождать, есть какие-то соображения дипломатические, политические. Я считаю, нет, никаких препон быть не должно. Что для этого нужно? Принять решение и всё, в какие сроки-то, в 24 часа это можно решить, понимаете. Абхазия-то сама по себе маленькая, её саму некоторые называют полупризнанной в этом смысле».