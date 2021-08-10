«Чрезвычайно сильны»: США напомнили России о своем могуществе

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Университете Мэрилэнда, призвал больше вкладывать средств в развитие инфраструктуры США. По его словам, это необходимо для развития страны и для того, чтобы доказать миру, что демократия — лучший путь, вопреки доводам России и Китая о том, что США находятся «в упадке».

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Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил России и Китаю о силе США. «Власти Китая и России — среди прочих — доказывают как публично, так и в частном порядке, что США переживают упадок, и лучше связать свое будущее с их авторитарным видением мира, чем с нашим демократическим. Мы можем и напоминаем им, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», — сказал он, выступая Университете Мэрилэнда.

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«Мы говорим, что демократия — лучший путь [по сравнению с авторитаризмом]. Но одно дело, об этом говорить, а другое — доказывать на деле», — отметил госсекретарь.

Он считает, что противостоять этим доводам можно, если сделать уже «сейчас серьезные инвестиции» в инфраструктуру страны.

По мнению главы Госдепа, такие инвестиции — это «приоритет внешней политики в связи с тем, что они расширяют возможности дипломатии» Вашингтона.

Блинкен посетовал, что еще в конце прошлого века Соединенные Штаты занимали ведущее место в инвестициях в инфраструктуру, но сейчас, как заметил он, ситуация изменилась. По его словам, «Китай ежегодно тратит на инфраструктуру в три раза больше», чем США. Отсутствие вложений, считает дипломат, может привести к тому, что США потеряют конкурентоспособность. В частности, без инвестиций в образование и другие сферы страна не сможет создавать высокооплачиваемые рабочие места и привлекать инвестиции из-за рубежа.

«От того, будет ли Америка защищать и инвестировать в собственную силу внутри страны, зависит, останемся ли мы сильными и обеспечим ли результат для американского народа», — уверен он.

Блинкен убежден, что для участия в международной торговле нужны вложения в собственную экономику. «Мы конкурируем в сфере торговли. Слишком долго мы думали, что можем больше торговать со всем миром и меньше инвестировать здесь, у себя дома. Это не пошло на пользу ни нашей экономике, ни нашим рабочим, ни нашему обществу», — констатировал американских госсекретарь.

Сейчас Конгресс США рассматривает план развития инфраструктуры страны. Его объем — около $1 трлн. Предполагается, что для реализации этих целей американские власти выделят в течение восьми лет $560 млрд из федеральных средств. Блинкен подчеркнул, что предлагаемая программа обновления нужна не только из-за экономической выгоды, но и из-за нужд национальной безопасности. «Никогда еще на моей памяти внутренняя и внешняя политика не были так связаны», — сказал он.

В конце июля сенат конгресса США проголосовал за начало формального рассмотрения этого законопроекта. «За» выступили 67 сенаторов (50 демократов и 17 республиканцев), «против» — 32.

В ответ на это американский президент Джо Байден заявил о важности проделанной работы: «Конечно, ни одна из сторон не получила всего, что хотела. Но это и означает компромисс, и поиск консенсуса — суть демократии. <...> Впереди еще много работы, будут разногласия, которые придется разрешать, и новые компромиссы». Само соглашение он назвал историческим.

За неделю до этого голосования представители администрации Байдена вели переговоры с сенаторами. Еще во время предвыборной кампании Байден обещал подготовить план масштабной модернизации инфраструктуры, представил он его только в конце марта. У американского президента нет законодательной инициативы, поэтому его план должны были предложить демократы. Но без поддержки республиканцев он был не прошел рассмотрение. Тем не менее по итогам переговоров сторонники Бадена согласовали с законодателями приемлемый вариант законопроекта, который сенат согласился принять к рассмотрению.