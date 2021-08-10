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В Китае захотели казнить иностранца впервые за девять лет

News.ru
14 минут назад

Народный суд верхней ступени провинции Ляонин оставил в силе приговор о смертной казни по делу гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга. Его апелляция был отклонена, сообщает ТАСС.

В Китае захотели казнить иностранца впервые за 10 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В решении суда сказано, что предыдущий приговор признан обоснованным, а «мера наказания подходящей». В судебном заседании участвовали два переводчика и сотрудники посольства Канады в КНР.

Шелленберг был осуждён в декабре 2018 года на 15 лет лишения свободы за контрабанду 220 кг метамфетамина. Мужчина подал апелляцию, но в суде были обнародованы новые улики, которые отягощали его вину. В январе 2019 года канадца приговорили к высшей мере наказания. Шелленберг стал первым за девать лет иностранцем, которого могут казнить.

Ранее стало известно, что в Пакистане восьмилетнего ребёнка приговорили к смертной казни за оскорбление ислама. Мальчик помочился на ковёр в библиотеке исламской школы. После этого его вместе с семьей арестовали. Сообщается, что мотивом поступка ребёнка стало нападение мусульман на индуистский храм Рахим Яр Хан. По местному законодательству мальчику грозит смерть за оскорбление государственной религии.

В мире,ИТАР-ТАСС,Канада,Китай,
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