В Пекине выявили случай заболевания сибирской язвой

Пекинский центр по контролю и предотвращению заболеваний выявил у пациента легочную форму сибирской язвы. Об этом в понедельник сообщила газета Global Times.

Медики обнаружили признаки болезни у жителя северо-восточной провинции Хэбэй, граничащей со столицей КНР. Спустя четыре дня его госпитализировали в Пекине. Врачи нашли в его организме бактерию - возбудитель сибирской язвы. В данный момент пациент находится на изоляции под наблюдением специалистов.

Ранее заболевший контактировал с домашним скотом - возможным переносчиком заболевания.