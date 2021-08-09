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СМИ: в Пекине выявили случай заболевания сибирской язвой

ТАСС
26 минут назад

Пекинский центр по контролю и предотвращению заболеваний выявил у пациента легочную форму сибирской язвы. Об этом в понедельник сообщила газета Global Times.

В Пекине выявили случай заболевания сибирской язвой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Медики обнаружили признаки болезни у жителя северо-восточной провинции Хэбэй, граничащей со столицей КНР. Спустя четыре дня его госпитализировали в Пекине. Врачи нашли в его организме бактерию - возбудитель сибирской язвы. В данный момент пациент находится на изоляции под наблюдением специалистов.

Ранее заболевший контактировал с домашним скотом - возможным переносчиком заболевания.

Сибирская язва - опасное инфекционное заболевание, которое может поражать кожные покровы, легкие и желудочно-кишечный тракт. Она может передаваться как от животного к человеку, так и между людьми. При этом данная болезнь не так заразна, как грипп или заболевание, вызываемое новым коронавирусом (COVID-19).

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