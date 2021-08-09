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В Пентагоне заявили, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшается

ТАСС
38 минут назад

Министерство обороны США считает, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство. С таким заявлением выступил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В Пентагоне заявили об ухудшении ситуации в Афганистане
Фото: ReutersReuters

По его словам, американская сторона "глубоко озабочена ситуацией в сфере безопасности в Афганистане". Как отметил Кирби, "ясно, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане ухудшается". По его мнению, события "не развиваются в верном направлении".

Пресс-секретарь Пентагона констатировал, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают интенсивность наступательных операций. Вместе с тем он выразил уверенность, что у властей исламской республики есть необходимые ресурсы для борьбы с талибами.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,Талибан,Пентагон,Афганистан,
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