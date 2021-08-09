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В Швеции предрекли падение правительства в Афганистане

ИА Regnum
21 минуту назад

За очень короткое время террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили несколько стратегически важных городов на севере Афганистана. По словам эксперта Шведского института оборонных исследований Хелен Лакенбауэр, это является очень тревожным сигналом, который может привести к падению правительства в Кабуле. Об этом она заявила 9 августа в эфире телеканала SVT.

В Швеции предрекли падение правительства в Афганистане
Фото: ReutersReuters

«Это предельно вероятный сценарий», — считает эксперт.

Помимо страданий, которые продолжающиеся боевые действия причиняют народу страны, Лакенбауэр также обеспокоена долгосрочными последствиями, если на значительной части Афганистана к власти придет «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Лакенбауэр

«Многие страны, вероятно, откажутся от предоставления международной помощи, и это, среди прочего, отразится на системе образования, продовольственном снабжении и продолжительности жизни, которая, по всей вероятности, сократится. Вероятно, это трагедия, которую мы увидим по прошествии тех 20 лет, когда в стране присутствовали войска НАТО Сейчас я не вижу абсолютно никаких позитивных сигналов».

В мире,Талибан,НАТО,Россия,Кабул,Швеция,Афганистан,
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