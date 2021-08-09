В Швеции предрекли падение правительства в Афганистане

За очень короткое время террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили несколько стратегически важных городов на севере Афганистана. По словам эксперта Шведского института оборонных исследований Хелен Лакенбауэр, это является очень тревожным сигналом, который может привести к падению правительства в Кабуле. Об этом она заявила 9 августа в эфире телеканала SVT.