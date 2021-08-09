Турция справилась почти со всеми пожарами

Из 239 лесных пожаров в Турции 234 взяты под контроль экстренными службами, написал 9 августа глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

Фото: Министерство обороны Турции Министерство обороны Турции

По его словам, работа по ликвидации пожаров продолжается круглосуточно в 47 провинциях. В борьбе с огнём задействованы порядка шести тысяч человек, а также девять беспилотников, 16 самолётов, 65 вертолётов, полторы сотни единиц строительной техники и восемь с половиной сотен поливочных машин.

Таким образом, пожароопасная ситуация ещё сохраняется в пяти точках в Турции.