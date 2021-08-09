В Греции заявили о беспрецедентном бедствии из-за пожаров

«Последние дни стали одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы прилагаем все силы для борьбы. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней в разных районах Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи очень трудно тушить», — сказал Мицотакис.