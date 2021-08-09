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В Греции заявили о беспрецедентном бедствии из-за лесных пожаров

ИА Regnumиещё 2
51 минуту назад

В Греции происходит стихийное бедствие беспрецедентного масштаба из-за аномальной жары и вызванных ею многочисленных пожаров, заявил 9 августа в телеобращении премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В Греции заявили о беспрецедентном бедствии из-за пожаров
Фото: ИА RegnumИА Regnum

По его словам, за последние несколько дней на территории Греции произошло 586 природных пожаров.

«Последние дни стали одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы прилагаем все силы для борьбы. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней в разных районах Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи очень трудно тушить», — сказал Мицотакис.

При этом глава греческого правительства сообщил о 62 эвакуациях, организованных властями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Греции экстренно обратились к президенту России с просьбой усилить авиационную российскую группу, борющуюся с лесными пожарами в Греции.

В мире,Кириакос Мицотакис,Греция,
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