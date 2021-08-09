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На Украине выдвинули четыре требования США

Газета.Ru
51 минуту назад

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал о требованиях, которые Киев хочет получить от сотрудничества с Вашингтоном. Выступление политика опубликовано на YouTube-канале Украинского кризисного медиацентра.

На Украине выдвинули четыре требования США
Фото: ReutersReuters

Чалый отметил, что Украине нужны конкретные документы оборонного соглашения со Штатами, а не только статус основного союзника вне НАТО (MNNA).

По словам дипломата, Киев планирует добиться от правительства США плана действий по членству в альянсе.

В перечень условий входит запрос на поставки вооружения, особенно для военно-морского флота Украины.

«Мы тут говорим о том, что может быть обеспечено постоянное взаимодействие в Черном море свободного судоходства и постоянное присутствие НАТО в Черном море», — подчеркнул Чалый.

Четвертый пункт требований – экономическое сотрудничество, прежде всего инвестиции в инфраструктуру Украины, которые необходимы для дальнейшего развития страны.

Ранее Чалый заявил, что Киев должен готовиться к разрыву отношений с Москвой. Политик призвал правительство «прекратить всякое взаимодействие с агрессором».

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