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Лукашенко назвал Великобританию «прихвостнем» США

Lenta.ru
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Великобританию «прихвостнем» США. Об этом он высказался во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна в YouTube.

Лукашенко назвал Великобританию «прихвостнем» США
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусьпресс-служба Президента Республики Беларусь

Глава республики подчеркнул, что не видит проблемы в санкциях с британской стороны.

«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами! Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании!» — заявил он.

По словам Лукашенко, Минск не заинтересован в развитии отношений с Лондоном.

«Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим! Вы — прихвостни американские!» — заключил президент.

Ранее Александр Лукашенко призвал западные страны сесть за стол переговоров, чтобы избежать развязывания третьей мировой войны. Он отметил, что к ней может привести дальнейшее обострение отношений Белоруссии и России с государствами Европейского союза. При этом, по его мнению, подобный военный конфликт обернется проигрышем и огромными потерями для Запада.

9 августа власти Великобритании ввели новые санкции против Белоруссии. В частности, они коснулись покупки белорусских ценных бумаг, предоставления кредитов, а также производства калийных удобрений и экспорта нефти.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,Соединенное Королевство,Беларусь,Соединенные Штаты,
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