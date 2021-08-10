В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Талибан» взял под контроль 65 процентов территории Афганистана

Lenta.ruиещё 1
18 минут назад

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли под контроль 65 процентов территории Афганистана. Об этом рассказал представитель Европейского союза, его цитирует Reuters.

«Талибан» взял под контроль 65% территории Афганистана
Фото: ReutersReuters

Сейчас талибы угрожают захватом еще 11 столиц разных провинций. Кроме того, боевики пытаются «отрезать» столицу страны Кабул от официальных войск страны, расположенных на севере. Если это удастся, «Талибану» будет легче захватить Кабул.

По словам европейского чиновника, талибы не выполнили своего обещания искать мира ради политического соглашения, которое допускало бы некоторую форму переходного управления страной.

За минувшие выходные террористическая группировка значительно расширила свой контроль над страной. Несмотря на ожесточенное сопротивление афганской армии, экстремистами были захвачены три провинциальных центра: Кундуз, Сари-Пуль и Талукан. Помимо нескольких городских центров, боевики контролируют большую часть сельских районов страны.

Ситуация в Афганистана обострилась в июле, после вывода основного контингента американских войск. Талибы немедленно начали наступление на позиции правительственных сил. В настоящий момент афганское правительство продолжает терять контроль над страной.

В мире,Талибан,ЕС,Reuters,Россия,Афганистан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители