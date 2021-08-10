«Талибан» взял под контроль 65% территории Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли под контроль 65 процентов территории Афганистана. Об этом рассказал представитель Европейского союза, его цитирует Reuters.

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Сейчас талибы угрожают захватом еще 11 столиц разных провинций. Кроме того, боевики пытаются «отрезать» столицу страны Кабул от официальных войск страны, расположенных на севере. Если это удастся, «Талибану» будет легче захватить Кабул.

По словам европейского чиновника, талибы не выполнили своего обещания искать мира ради политического соглашения, которое допускало бы некоторую форму переходного управления страной.

За минувшие выходные террористическая группировка значительно расширила свой контроль над страной. Несмотря на ожесточенное сопротивление афганской армии, экстремистами были захвачены три провинциальных центра: Кундуз, Сари-Пуль и Талукан. Помимо нескольких городских центров, боевики контролируют большую часть сельских районов страны.