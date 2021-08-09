Лукашенко пожелал Лондону «подавиться санкциями»

«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», – передает его слова РИА «Новости».