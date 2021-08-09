Лукашенко пожелал Лондону «подавиться санкциями»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал британские власти «прихвостнями американцев» и пожелал Лондону «подавиться санкциями», которые Британия ввела против Минска.
«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с Лукашенко.
Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.