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Лукашенко пожелал Лондону «подавиться санкциями»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
42 минуты назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал британские власти «прихвостнями американцев» и пожелал Лондону «подавиться санкциями», которые Британия ввела против Минска.

Лукашенко пожелал Лондону «подавиться санкциями»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с Лукашенко.

Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.

В мире,Михаил Гуцериев,Александр Лукашенко,РИА Новости,Соединенное Королевство,Минск,Беларусь,
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