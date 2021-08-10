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Британия вводит новые ограничения против Белоруссии

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Британские власти вводят пакет торговых, финансовых и авиационных ограничений против Белоруссии. Запрещены будут полеты и посадки белорусских авиакомпаний в королевстве., сообщает телеканал "360". Кроме того, новые меры запрещают обслуживать авиапарк президента Белоруссии Александра Лукашенко. Великобритания не будет принимать белорусские калийные удобрения, сигареты и технологии двойного назначения. Уточняется, что эти меры призваны понизить доходы, которые поступают режиму Александра Лукашенко. Ранее глава белорусского МИД заявил, что против его страны ведется финансово-экономическая война. В то же время, Владимир Макей отметил, что любые вызовы будут нести в себе и новые возможности.

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