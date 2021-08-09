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Лукашенко заявил, что не рад нахождению Протасевича в Минске

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не рад тому, что белорусский оппозиционер, основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко: я не рад нахождению Протасевича в Минске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его «заказали», — подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, из-за того, что он находится на территории государства, белорусскому правительству фактически необходимо защищать Протасевича, так как если с ним что-то случится, то отвечать придется Белоруссии.

«Убивал бы Лукашенко Протасевича, не убивал — он здесь, я несу за него ответственность. Я честно говорю, что уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался», — сказал президент.

Ранее основатель Telegram-канала NEXTA прокомментировал свое отношение к деятельности Лукашенко.

23 мая Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии он обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

В мире,Роман Протасевич,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Польша,Литва,Минск,Беларусь,
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