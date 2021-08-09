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Талибы убили еще одного журналиста в Афганистане

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) убили журналиста и взяли в заложники еще одного в Афганистане. Об этом сообщает Khaama Press.

Талибы убили еще одного журналиста в Афганистане
Фото: ReutersReuters

Главный редактор радиостанции Paktia Ghag (вещает в афганской провинции Пактия) Туфан Омари был убит в Кабуле. Второй журналист — главный редактор радиостанции Boost (провинция Хост) Ниаматулла Хемат — был вывезен боевиками из своего дома в провинции Гильменд и объявлен заложником. Представитель неправительственной организации Nai (отстаивает независимость афганских СМИ) Абул Сами Гайратмаль сообщил, что талибы дали обещание освободить захваченного журналиста как можно скорее.

6 августа талибы уничтожили представителя президента Афганистана и главу Государственного медиаинформационного центра (GMIC) Даву Хана Минапала. Убийство произошло рядом с посольством России. 16 июля от рук талибов погиб внештатный репортер Reuters и лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддики.

9 августа талибы за один день овладели тремя ключевыми афганскими городами — Кундузом (столица одноименной провинции), Сар-э-Пулем и Талуканом. Появились сообщения об убийствах боевиками мирных жителей. На прошлой недели движение «Талибан» захватило северную провинцию Джаузджан и город Зарандж, столицу юго-западной провинции Нимруз.

Несмотря на стремительное наступление талибов, 8 августа президент США Джо Байден сообщил, что не собирается менять свои планы по выводу войск из Афганистана к концу августа 2021 года. По его словам, афганское правительство должно справиться с боевиками самостоятельно. Он также заверил, что Вашингтон будет поддерживать Кабул необходимыми ресурсами.

В мире,Джозеф Байден,Талибан,Reuters,Россия,Афганистан,
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