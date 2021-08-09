Актриса Джейн Уизерс умерла в возрасте 95 лет

«Она всегда излучала радость и благодарность, когда говорила о своей карьере, которую так любила, и о том, как ей повезло», — поделилась ее дочь, дизайнер костюмов Кендалл Эррер.

Джейн Уизерс начала свою карьеру в три года, тогда она участвовала в радиопостановках. В 1930-х Уизерс вместе с матерью переехала в Голливуд, где в 1934 году успешно дебютировала в кино в комедии «Сияющие глазки». В 40-х она стала героиней двух подростковых романов «Джейн Уизерс и тайная комната» и «Джейн Уизерс и призрак скрипки».