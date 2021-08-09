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Актриса Джейн Уизерс умерла в возрасте 95 лет

Газета.Ruиещё 1
41 минуту назад

Американская актриса Джейн Уизерс скончалась в возрасте 95 лет, передает газета «Известия».

Актриса Джейн Уизерс умерла в возрасте 95 лет
Фото: Global Look Press/Paul Fenton/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press/Paul Fenton/ZUMAPRESS.com

«Она всегда излучала радость и благодарность, когда говорила о своей карьере, которую так любила, и о том, как ей повезло», — поделилась ее дочь, дизайнер костюмов Кендалл Эррер.

Причины смерти актрисы неизвестны.

Отмечается, что Уитерс была последней крупной звездой Золотого века Голливуда 1930-х годов, после смерти двукратной обладательницы Оскара Оливии де Хэвилленд в 2020 году.

Джейн Уизерс начала свою карьеру в три года, тогда она участвовала в радиопостановках. В 1930-х Уизерс вместе с матерью переехала в Голливуд, где в 1934 году успешно дебютировала в кино в комедии «Сияющие глазки». В 40-х она стала героиней двух подростковых романов «Джейн Уизерс и тайная комната» и «Джейн Уизерс и призрак скрипки».

В 1958 году после появления в драме «Гигант» с Джеймсом Дином в главной роли, актриса почти перестала сниматься в кино и сконцентрировалась на карьере на телевидении. Она играла сериалах «Час Альфреда Хичкока», «Семейка монстров» и «Она написала убийство».

Вклад Уизерс в киноиндустрию Соединенных Штатов отмечен звездой на голливудской «Аллее славы».

В мире,Джейн Уизерс,газета "Известия",
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