Лукашенко рассказал о давлении из-за отказа вводить карантин

Белорусские власти подверглись жестокой критике за отказ введения комендантского часа на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе большого разговора с журналистами и народом.

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По его словам, давление оказывалось как со стороны белорусских граждан, так и представителями западных стран. «Нас били молотили как хотели», — заявил президент. Он отметил, что именно отказ от строгих ограничений обеспечил безостановочное функционирования государственной экономики.

«Единственная страна и единственный Президент, он же диктатор, пригласил представителей ВОЗ, открыл двери всех учреждений здравоохранения», — рассказал белорусский лидер. Он подчеркнул, что в Белоруссии активизировались все производства защитных средств, из-за чего «барахлом и намордниками заполонили всю страну».

По данным Минздрава, с начала пандемии в Белоруссии коронавирусом заразились свыше 336 тысяч человек, жертвами инфекции стали более двух тысяч пациентов.

В начале апреля стало известно, что в Белоруссии за год втрое выросла скорость сокращения численности населения. На начало 2021 года в стране проживало 9 349 645 человек. Это на 60 614 человек меньше, чем годом ранее. При этом в начале 2020 года по сравнению с началом 2019-го численность населения сократилась на 18 998 человек.