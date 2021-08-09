Украина потребовала от России выплатить репарации за Крым

Россия должна выплатить Украине репарации за «аннексию» Крыма. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников в интервью Евгению Киселеву.

По его словам, процесс возвращения полуострова в состав Украины будет долгим и трудным, и России придется ответить за свои ошибки, в том числе, финансово. В этой связи политик вспомнил про Германию, которая до сих пор платит денежные компенсации пострадавшим во время Второй мировой войны странам.

Резников отметил, что для ускоренной «деоккупации» Крыма необходимо убедить самих россиян в губительности его вхождения в состав России. «И тогда, мне кажется, уже легче будет политику российскому говорить о том, что надо исправляться», — сказал вице-премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия будет жалеть о своих действиях в Крыму в 2014 году. По его словам, Крым стал «первой спичкой», «первым огоньком», из-за которого два народа «не хотят видеть, не хотят слышать» друг друга. Такие отношения могут сохраняться «на поколение, на два», предрек Зеленский.

9 июня правительство Украины утвердило Стратегию внешнеполитической деятельности в 2021-2024 годах. В ней сказано, что Украина будет добиваться прекращения вооруженного конфликта и возвращения территорий.