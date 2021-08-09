Появилось видео падения самолета на жилые дома в США

Одномоторное воздушное судно Mooney M20 упало на жилые дома в штате Миннесота в США . Видео с камер видеонаблюдения шокировало пользователей социальных сетей.

По словам очевидцев самолёт начала разваливаться ещё в воздухе. Его фрагменты разбросало по всему району. Как сообщает издание San Antonio Express-News со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации самолет направлялся из муниципального аэропорта Александрии в аэропорт Иден-Прери.