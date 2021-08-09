Лесные пожары заставили эвакуироваться жителей острова Эвбея в Греции. Видео с покидающими остров на пароме людьми появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как леса на острове горят, озаряя небо ярко-красным светом. Пламя достигает нескольких метров в высоту. Пассажиры парома, который отошёл от острова записывают стихию на камеры своих мобильных телефонов. В толпе слышен беспокойный гул.