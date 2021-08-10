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В США могут рассекретить данные о терактах 11 сентября

Газета.Ruиещё 4
41 минуту назад

Президент США Джо Байден поприветствовал заявку Минюста страны на пересмотр уровня секретности документов о терактах 11 сентября, сообщается на сайте Белого дома.

Байдена призвали рассекретить данные о теракте 11 сентября
Фото: ReutersReuters

В опубликованном заявлении американского лидера он отмечает, что следует данному во время предвыборной кампании обещанию обеспечить "максимальную прозрачность", придерживаясь при этом закона указаний, изданных во время администрации Обамы.

Однако в то же время президент США отмечает важность этого шага для семей пострадавших и погибших в результате этих атак.

"Я хорошо знаком со всепоглощающем горем от внезапной потери любимого человека. Я могу только представить себе боль, которую пережили эти семьи, потратив 20 лет в поисках ответственности и справедливости", - подчеркивает Байден.

Ранее около 1 800 американцев, среди которых родственники погибших, сотрудники экстренных служб и пережившие теракт 11 сентября, призвали американского президента Джо Байдена не посещать памятные мероприятия в Нью-Йорке и в Пентагоне, пока он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии.

Авторы обращения также указывали на то, что Байден в ходе предвыборной кампании обещал раскрыть как можно больше информации о трагедии, однако пока не сделал этого.

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