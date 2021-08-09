Генсек ООН заявил о скорой экологической катастрофе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсетях призвал человечество принять экстренные меры, чтобы не допустить экологической катастрофы, вызванной глобальным изменением климата.

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Он заявил о неопровержимых доказательствах того, что выбросы парниковых газов душат нашу планету и подвергают опасности миллиарды людей, а изменение климата затрагивает все регионы планеты.

«Мы должны действовать решительно сейчас, чтобы предотвратить климатическую катастрофу», - написал он.