Генсек ООН заявил о скорой экологической катастрофе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсетях призвал человечество принять экстренные меры, чтобы не допустить экологической катастрофы, вызванной глобальным изменением климата.
Он заявил о неопровержимых доказательствах того, что выбросы парниковых газов душат нашу планету и подвергают опасности миллиарды людей, а изменение климата затрагивает все регионы планеты.
«Мы должны действовать решительно сейчас, чтобы предотвратить климатическую катастрофу», - написал он.
Ранее «СП» сообщала, что потепление и увеличение влажности в России приведет к тому, что гидроэлектростанции начнут вырабатывать больше энергии.