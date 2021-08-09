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Генсек ООН заявил о скорой экологической катастрофе

Свободная прессаиещё 1
1 час назад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсетях призвал человечество принять экстренные меры, чтобы не допустить экологической катастрофы, вызванной глобальным изменением климата.

Генсек ООН заявил о скорой экологической катастрофе
Фото: ТАССТАСС

Он заявил о неопровержимых доказательствах того, что выбросы парниковых газов душат нашу планету и подвергают опасности миллиарды людей, а изменение климата затрагивает все регионы планеты.

«Мы должны действовать решительно сейчас, чтобы предотвратить климатическую катастрофу», - написал он.

Ранее «СП» сообщала, что потепление и увеличение влажности в России приведет к тому, что гидроэлектростанции начнут вырабатывать больше энергии.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,
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