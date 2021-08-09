Генсек ОДКБ прибыл в Армению

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прибыл в Армению для встречи с высшим политическим и военным руководством страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«9—10 августа запланированы его встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном и министром обороны Аршаком Карапетяном», — цитирует его Интерфакс.

В ходе встреч Зась проинформирует армянскую сторону «о ситуации, которая сложилась в зоне ответственности ОДКБ», а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности.