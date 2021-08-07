«Голодные бунты»: на Украине предупредили о беспорядках

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля осенью 2021 года ждёт громкая отставка на фоне обеднения и быстрого падения уровня жизни жителей страны. Так считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Эксперт приводит статистику одного из местных изданий, по которой 15% населения Украины не хватает денег даже на еду. При этом 43% жителей средств хватает только на продукты, а 32% могут покупать еду, одежду и немного откладывать, но не могут купить такие вещи, как телевизор или холодильник.

Как ни хочется в этом признаваться, однако, уровень жизни украинцев падает настолько быстро, что всерьёз надо опасаться голодных бунтов безработных, — отметил экономист.

Он добавил, что Украине ещё «ох как далеко до Евросоюза». В пример успешного экономического положения Европы он привёл «низкие издержки, высокое качество и мировые бренды».

Задачей украинского правительства Гончаров считает создание условий в стране, при которых население не опустилось бы по жизненным стандартам и доходам значительно ниже уровня целого ряда африканских стран.