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«Голодные бунты безработных»: Украину предупредили о страшных беспорядках

News.ru
24 минуты назад

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля осенью 2021 года ждёт громкая отставка на фоне обеднения и быстрого падения уровня жизни жителей страны. Так считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

«Голодные бунты»: на Украине предупредили о беспорядках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт приводит статистику одного из местных изданий, по которой 15% населения Украины не хватает денег даже на еду. При этом 43% жителей средств хватает только на продукты, а 32% могут покупать еду, одежду и немного откладывать, но не могут купить такие вещи, как телевизор или холодильник.

Как ни хочется в этом признаваться, однако, уровень жизни украинцев падает настолько быстро, что всерьёз надо опасаться голодных бунтов безработных, — отметил экономист.

Он добавил, что Украине ещё «ох как далеко до Евросоюза». В пример успешного экономического положения Европы он привёл «низкие издержки, высокое качество и мировые бренды».

Задачей украинского правительства Гончаров считает создание условий в стране, при которых население не опустилось бы по жизненным стандартам и доходам значительно ниже уровня целого ряда африканских стран.

Украине из-за нерешённых проблем грозит новый Майдан и раскол. Такое мнение ранее высказала и экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
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