В Австралийском Мельбурне акции антиковидных протестов переросли в столкновения с полицией. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
Сообщается, что жители вышли на улицы после введения шестого жёсткого локдауна из-за новых случаев инфицирование коронавирусом. Людям можно будет покидать дома только для похода в магазин, занятий спортом, разрешённой работы или обучения, а также для вакцинации. Покупки и спорт разрешены в пределах 5 км от дома.
Стоит отметить, что аналогичные акции протеста, прошедшие в конце июля в Сиднее, Мельбурне и Брисбене, также закончились беспорядками. Тогда почти 60 демонстрантам предъявили обвинения.