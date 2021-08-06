Сообщается, что жители вышли на улицы после введения шестого жёсткого локдауна из-за новых случаев инфицирование коронавирусом. Людям можно будет покидать дома только для похода в магазин, занятий спортом, разрешённой работы или обучения, а также для вакцинации. Покупки и спорт разрешены в пределах 5 км от дома.