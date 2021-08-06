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Появилось видео переросших в беспорядки антиковидных протестов в Австралии

Александр Кузьмин
54 минуты назад

В Австралийском Мельбурне акции антиковидных протестов переросли в столкновения с полицией. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Сообщается, что жители вышли на улицы после введения шестого жёсткого локдауна из-за новых случаев инфицирование коронавирусом. Людям можно будет покидать дома только для похода в магазин, занятий спортом, разрешённой работы или обучения, а также для вакцинации. Покупки и спорт разрешены в пределах 5 км от дома.

Стоит отметить, что аналогичные акции протеста, прошедшие в конце июля в Сиднее, Мельбурне и Брисбене, также закончились беспорядками. Тогда почти 60 демонстрантам предъявили обвинения.

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