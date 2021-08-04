Пока вы не уснули: «Северный поток-2» назвали угрозой для Москвы

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В «Северном потоке-2» увидели угрозу для Москвы

Nord Stream 2

Сланцевая революция, произошедшая в США в начале 2010-х годов, казалось бы, должна была потеснить объёмы поставок обычного природного газа. Однако дороговизна добычи вкупе с отдалённостью европейских территорий сбыта временно затормозила американскую экспансию в континентальные порты. С завершением же строительства двух веток «Северного потока — 2» планы США по вытеснению «Газпрома» с рынка Старого света стали ещё более призрачными. Однако всё не так просто. От амбициозного проекта России в долгосрочной перспективе может проиграть не только Украина, которая наверняка потеряет своё «транзитное» преимущество, но и сама РФ.

В середине июля Еврокомиссия приняла пакет законопроектов под названием Fit for 55, который, в частности, предполагает введение углеводородного налога в странах ЕС уже в 2026 году. Так, в ЕС уже заявили о создании специального фонда с бюджетом 17,5 млрд, который будет помогать отстающим регионам с переходом на более экологичное производство.

Эксперты уже оценили возможные потери российских компаний от нового сбора в пределах 160 млрд рублей в год — и это по самым оптимистичным прогнозам. Аудиторы же из международной организации KPMG придерживались более негативного сценария для отечественной экономики в случае введения углеводородного налога.

Украинских синхронисток случайно причислили к России на ОИ в Токио

Организаторы Олимпийских игр в Токио назвали россиянками украинских синхронисток Анастасию Савчук и Марту Федину, выигравших бронзовую медаль в соревновании дуэтов.

Как передает «Спорт-Экспресс», во время церемонии награждении диктор объявил, что бронзу взяли Марта Федина и Анастасия Савчук из команды ОКР. Затем он исправился, сказав «Украина».

Савчук и Федина стали первыми обладательницами олимпийских наград в синхронном плавании в истории Украины.

«Анастасия Савчук и Марта Федина заняли третье место в дуэтных конкурсах и завоевали первую награду для Украины по художественному плаванию на Олимпиаде. История творится на наших глазах!!!» - говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Верховный суд разрешил лишать банкрота единственного жилья

Верховный суд России утвердил положение, согласно которому кредиторы вправе продать на торгах единственное дорогое жильё банкрота. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в таком случае должнику обязаны предложить более дешёвую недвижимость. Агентство напоминает, что в 2012 году Конституционный суд России постановил, что правило по сохранению единственного жилья должника не должно распространяться на дорогостоящую недвижимость. В апреле 2021 года КС объявил, что суды вправе сами решать, сохранять за должником единственное жильё или нет.

В Верховном суде объяснили, что более дешёвое жильё взамен единственного дорогого банкроту может приобрести не только кредитор, но и финансовый управляющий. Право собственности на дорогое жильё должно прекратиться не ранее возникновения права собственности на дешёвое.

Депутат Рады принес Украине первое золото на Играх

Первое золото украинской команде на Олимпиаде в Токио принес Жан Беленюк, чернокожий депутат Верховной рады от партии «Слуга народа». Политик одержал победу в турнире по греко-римской борьбе в категории до 87 кг, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Жан Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Его мать украинка, а отец родом из Руанды и учился в Киеве в авиационном институте. Позднее он вернулся на родину, где погиб в ходе военного переворота, попав в ДТП.

Дорогу к победе чернокожий украинец начал с победы над сербом Зурабом Датунашвили (3:1), после он одержал верх над алжирцем Баширом Сид Асарой (1:1). В полуфинале Беленюк поборол Иван Хуклека из Хорватии (7:1), а в финале сошелся с Виктором Леринцом, которого одолел со счетом 5:1.

"Стыдно за свою страну": Участница ОИ с Украины по примеру Тимановской раскритиковала власти

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Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный.

Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости».

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини».

Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020

Россиянке Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат».

В технической программе россиянки набрали 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла. Общая сумма составила 195,9079 балла, позволив синхронисткам подняться на верхнюю ступеньку пьедестала.

Серебряные медали завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с результатом 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, набрав 189,4620 балла.

Чубайс назвал энергетику причиной скорой смены мировых элит

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. Такая тема обсуждалась на встрече, прошедшей в закрытом формате в июне. Об этом со ссылкой на копию письма Чубайса с предложением о ней сообщает РБК.

По мнению чиновника, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Далее, полагает он, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках.

Чубайс объяснил, что Россию может ожидать «уникальный» удар, но в то же время перед ней открываются и новые возможности. Он отметил, что беспрецедентность ситуации объясняется особым положением страны, ролью топливно-энергетического комплекса, природным и технологическим потенциалом, а также географическим положением.

В дачную амнистию внесут изменения

Такой законопроект подготовил Росреестр. Об этом глава ведомства Олег Скуфинский доложил премьеру Михаилу Мишустину.

По его словам, внесённый в правительство проект позволит не только переоформлять документы старого образца, но и легализовать уже построенные жилые дома, на которые нет документов. Скуфинский подчеркнул, что инициатива учитывает опыт проведённый в 2006 году дачной амнистии, которой воспользовались почти 14 млн человек.

Кроме того, законопроект предусматривает сохранение только одного порядка оформления прав на землю и объекты капитального строительства — через МФЦ.

Юрий Сёмин возглавил «Ростов»

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два сезона.

«Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» — говорится в сообщении ростовчан.

Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

В сборной России Олимпиады-2020 обнаружили коронавирус

Каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, так как получила положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Федерации карате России, размещенном в Instagram.

«Очень грустная новость пришла из Японии - наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде. Ее обязательный для всех участников Игр тест на коронавирус оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», - говорится в сообщении.