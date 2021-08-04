В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пока вы не уснули: «Северный поток-2» назвали угрозой для Москвы

Елена Прошина
36 минут назад

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Видео дня

В «Северном потоке-2» увидели угрозу для Москвы

Nord Stream 2

Сланцевая революция, произошедшая в США в начале 2010-х годов, казалось бы, должна была потеснить объёмы поставок обычного природного газа. Однако дороговизна добычи вкупе с отдалённостью европейских территорий сбыта временно затормозила американскую экспансию в континентальные порты. С завершением же строительства двух веток «Северного потока — 2» планы США по вытеснению «Газпрома» с рынка Старого света стали ещё более призрачными. Однако всё не так просто. От амбициозного проекта России в долгосрочной перспективе может проиграть не только Украина, которая наверняка потеряет своё «транзитное» преимущество, но и сама РФ.

В середине июля Еврокомиссия приняла пакет законопроектов под названием Fit for 55, который, в частности, предполагает введение углеводородного налога в странах ЕС уже в 2026 году. Так, в ЕС уже заявили о создании специального фонда с бюджетом 17,5 млрд, который будет помогать отстающим регионам с переходом на более экологичное производство.

Эксперты уже оценили возможные потери российских компаний от нового сбора в пределах 160 млрд рублей в год — и это по самым оптимистичным прогнозам. Аудиторы же из международной организации KPMG придерживались более негативного сценария для отечественной экономики в случае введения углеводородного налога.

Читать новость полностью

Украинских синхронисток случайно причислили к России на ОИ в Токио

Организаторы Олимпийских игр в Токио назвали россиянками украинских синхронисток Анастасию Савчук и Марту Федину, выигравших бронзовую медаль в соревновании дуэтов.

Как передает «Спорт-Экспресс», во время церемонии награждении диктор объявил, что бронзу взяли Марта Федина и Анастасия Савчук из команды ОКР. Затем он исправился, сказав «Украина».

Савчук и Федина стали первыми обладательницами олимпийских наград в синхронном плавании в истории Украины.

«Анастасия Савчук и Марта Федина заняли третье место в дуэтных конкурсах и завоевали первую награду для Украины по художественному плаванию на Олимпиаде. История творится на наших глазах!!!» - говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Читать новость полностью

Верховный суд разрешил лишать банкрота единственного жилья

Верховный суд России утвердил положение, согласно которому кредиторы вправе продать на торгах единственное дорогое жильё банкрота. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в таком случае должнику обязаны предложить более дешёвую недвижимость. Агентство напоминает, что в 2012 году Конституционный суд России постановил, что правило по сохранению единственного жилья должника не должно распространяться на дорогостоящую недвижимость. В апреле 2021 года КС объявил, что суды вправе сами решать, сохранять за должником единственное жильё или нет.

В Верховном суде объяснили, что более дешёвое жильё взамен единственного дорогого банкроту может приобрести не только кредитор, но и финансовый управляющий. Право собственности на дорогое жильё должно прекратиться не ранее возникновения права собственности на дешёвое.

Читать новость полностью

Депутат Рады принес Украине первое золото на Играх

Первое золото украинской команде на Олимпиаде в Токио принес Жан Беленюк, чернокожий депутат Верховной рады от партии «Слуга народа». Политик одержал победу в турнире по греко-римской борьбе в категории до 87 кг, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Жан Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Его мать украинка, а отец родом из Руанды и учился в Киеве в авиационном институте. Позднее он вернулся на родину, где погиб в ходе военного переворота, попав в ДТП.

Дорогу к победе чернокожий украинец начал с победы над сербом Зурабом Датунашвили (3:1), после он одержал верх над алжирцем Баширом Сид Асарой (1:1). В полуфинале Беленюк поборол Иван Хуклека из Хорватии (7:1), а в финале сошелся с Виктором Леринцом, которого одолел со счетом 5:1.

Читать новость полностью

"Стыдно за свою страну": Участница ОИ с Украины по примеру Тимановской раскритиковала власти

Рамблер

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный.

Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости».

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини».

Читать новость полностью

Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020

Россиянке Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат».

В технической программе россиянки набрали 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла. Общая сумма составила 195,9079 балла, позволив синхронисткам подняться на верхнюю ступеньку пьедестала.

Серебряные медали завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с результатом 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, набрав 189,4620 балла.

Читать новость полностью

Чубайс назвал энергетику причиной скорой смены мировых элит

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. Такая тема обсуждалась на встрече, прошедшей в закрытом формате в июне. Об этом со ссылкой на копию письма Чубайса с предложением о ней сообщает РБК.

По мнению чиновника, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Далее, полагает он, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках.

Чубайс объяснил, что Россию может ожидать «уникальный» удар, но в то же время перед ней открываются и новые возможности. Он отметил, что беспрецедентность ситуации объясняется особым положением страны, ролью топливно-энергетического комплекса, природным и технологическим потенциалом, а также географическим положением.

Читать новость полностью

В дачную амнистию внесут изменения

Такой законопроект подготовил Росреестр. Об этом глава ведомства Олег Скуфинский доложил премьеру Михаилу Мишустину.

По его словам, внесённый в правительство проект позволит не только переоформлять документы старого образца, но и легализовать уже построенные жилые дома, на которые нет документов. Скуфинский подчеркнул, что инициатива учитывает опыт проведённый в 2006 году дачной амнистии, которой воспользовались почти 14 млн человек.

Кроме того, законопроект предусматривает сохранение только одного порядка оформления прав на землю и объекты капитального строительства — через МФЦ.

Читать новость полностью

Юрий Сёмин возглавил «Ростов»

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два сезона.

«Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» — говорится в сообщении ростовчан.

Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

Читать новость полностью

В сборной России Олимпиады-2020 обнаружили коронавирус

Каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, так как получила положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Федерации карате России, размещенном в Instagram.

«Очень грустная новость пришла из Японии - наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде. Ее обязательный для всех участников Игр тест на коронавирус оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», - говорится в сообщении.

В Федерации карате поблагодарили спортсменку и ее тренера за олимпийскую лицензию для России и призвали восстановиться и вернуться на татами.

Читать новость полностью

В мире,Анна Чернышева,Хуан Сюэчэнь,Марко Николич,Зураб Датунашвили,Светлана Колесниченко,Жан Беленюк,Светлана Ромашина,Михаил Мишустин,Анатолий Чубайс,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,Верховная Рада,Росреестр,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,РБК,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители