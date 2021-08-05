В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россию призвали отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Lenta.ruиещё 3
45 минут назад

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление с требованием распространил СБ ООН, приурочив его к годовщине событий 2008 года.

Запад призвал РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Фото: Сергей Пятаков / РИА НовостиСергей Пятаков / РИА Новости

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию...без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии»,— говорится в заявлении.

Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания осудили Россию за военное присутствие в республиках. По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, независимость республик является реальностью, которую невозможно игнорировать.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позже Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В мире,Политика,Совбез ООН,Россия,Южная Осетия,Абхазия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители