Двухголовый козленок с четырьмя глазами  попал на видео

У новорожденного две головы, четыре глаза, два носа, но только один рот. Слабые ножки детеныша не выдерживают веса голов, поэтому он не может стоять.

Мутация, которая привела к появлению второй головы, называется полицефалией. Она встречается у пресмыкающихся и млекопитающих, в том числе и у человека. Ее обычно наблюдают в тех случаях, когда два эмбриона не разделяются до конца. В результате у плода развиваются два головных мозга при единых системах дыхания и пищеварения. Как правило, мутанты умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.