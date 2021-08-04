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Двухголовый козленок с четырьмя глазами  попал на видео

Юрий Столбов
41 минуту назад

В индийском штате Тамилнад родился двухголовый козленок. Его записали на видео, которое позже попало в сеть. Об этом стало известно Newsflare.

У новорожденного две головы, четыре глаза, два носа, но только один рот. Слабые ножки детеныша не выдерживают веса голов, поэтому он не может стоять.

Мутация, которая привела к появлению второй головы, называется полицефалией. Она встречается у пресмыкающихся и млекопитающих, в том числе и у человека. Ее обычно наблюдают в тех случаях, когда два эмбриона не разделяются до конца. В результате у плода развиваются два головных мозга при единых системах дыхания и пищеварения. Как правило, мутанты умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

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