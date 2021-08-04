В ФРГ собрались ввести локдаун для невакцинированных

Власти Германии намерены ввести новый локдаун. Однако на этот раз жесткие коронавирусные ограничения коснутся только тех, кто не вакцинировался от COVID-19. Об этом сообщает издание Bild. Источник не приводит каких-либо подробностей, однако, по имеющейся информации, непривитых «не будут никуда пускать». Источник издания подчеркивает, что всеобщие ограничительные меры не требуются, когда достаточная часть населения сделала прививку от коронавируса.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об опасной ситуации с COVID-19 в стране. Она призвала граждан соблюдать все ограничительные меры, а также напомнила о необходимости привиться от коронавируса в кратчайшие сроки.
А накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европейского регулятора недостаточно данных для регистрации российской вакцины «Спутник V». По ее словам, заявка была подана давно, но для принятия решения не хватает убедительных данных.
Между тем, Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации от коронавируса Сан-Марино, где большинство населения было привито «Спутником V», который пока не получил одобрения от ЕС, сообщает Ura.ru. В ЕК подчеркнули, что это техническое решение, касающееся цифровых сертификатов, а не признание самой российской вакцины.