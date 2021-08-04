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СМИ: В Германии намерены объявить локдаун для невакцинированных от COVID-19

Национальная Служба Новостейиещё 1
1 час назад

Власти Германии намерены ввести новый локдаун. Однако на этот раз жесткие коронавирусные ограничения коснутся только тех, кто не вакцинировался от COVID-19. Об этом сообщает издание Bild. Источник не приводит каких-либо подробностей, однако, по имеющейся информации, непривитых «не будут никуда пускать». Источник издания подчеркивает, что всеобщие ограничительные меры не требуются, когда достаточная часть населения сделала прививку от коронавируса.

В ФРГ собрались ввести локдаун для невакцинированных
Фото: ReutersReuters

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель напомнила об опасной ситуации с COVID-19 в стране. Она призвала граждан соблюдать все ограничительные меры, а также напомнила о необходимости привиться от коронавируса в кратчайшие сроки.

А накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европейского регулятора недостаточно данных для регистрации российской вакцины «Спутник V». По ее словам, заявка была подана давно, но для принятия решения не хватает убедительных данных.

Между тем, Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации от коронавируса Сан-Марино, где большинство населения было привито «Спутником V», который пока не получил одобрения от ЕС, сообщает Ura.ru. В ЕК подчеркнули, что это техническое решение, касающееся цифровых сертификатов, а не признание самой российской вакцины.

В мире,Ангела Меркель,Еврокомиссия,ЕС,РИА Ura.ru,Германия,
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