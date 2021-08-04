В ЕС объяснили задержку одобрения вакцины «Спутник V»

В Евросоюзе объяснили причину задержки одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

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По ее словам, у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) на данный момент недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российский препарат. Урсула фон дер Ляйен отметила, что при этом заявка в европейский регулятор была подана уже давно. Данная ситуация «вызывает вопросы», добавила она.

13 июля Reuters сообщал о схожих причинах задержки одобрения российской вакцины. Издание со ссылкой на информированные источники передавало, что российская сторона якобы неоднократно не предоставляла о вакцине данные, которые соответствовали бы международным стандартам.