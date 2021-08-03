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На Украине похвалили «Спутник V»

News.ru
27 минут назад

В эфир украинского телеканала «НАШ» позвонил житель Хмельницкого и рассказал, что врачи рекомендуют использовать для прививки от коронавируса только российскую вакцину. В этот момент в эфире канала находились политики и эксперты, которые критиковали препарат «Спутник V». Об этом сообщает портал «Народные Новости».

На Украине похвалили «Спутник V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Житель города Хмельницкий прояснил ситуацию с вакцинами на Украине. Он рассказал, что врачи рекомендуют именно российскую вакцину, в то время, когда в стране препарат не может пройти регистрацию.

Во-первых, я считаю, что у нас представлено недостаточно вакцин. Мне, к примеру, мой врач, знающий о моих заболеваниях, посоветовал вакцинироваться только «Спутником V». Нас же лишили этой вакцины из-за политических взглядов. То есть в руководстве страны сидят определённые политики, которые за нас решают, на каком языке смотреть сериалы или слушать песни, какие препараты принимать,- рассказал в эфире житель Хмельницка.

Высокопоставленные гости эфира начали искать оправдания для руководства страны. Ведущая не дала ему договорить оборвав его на полуслове. Телезритель однако не дал сбить себя с толку и высказал в прямом эфире неудобную для властей информацию.

Ранее сообщалось, что власти Украины отказались регистрировать вакцины от коронавируса российского производства. На сайте кабинета министров был опубликован запрет на разработку и производство вакцин из России. В январе Верховная рада приняла закон об ускоренной процедуре регистрации препаратов от коронавируса, препараты из России под действие закона не попали.

В мире,Верховная Рада,Украина,
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