На Украине похвалили «Спутник V»

В эфир украинского телеканала «НАШ» позвонил житель Хмельницкого и рассказал, что врачи рекомендуют использовать для прививки от коронавируса только российскую вакцину. В этот момент в эфире канала находились политики и эксперты, которые критиковали препарат «Спутник V». Об этом сообщает портал «Народные Новости».

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Житель города Хмельницкий прояснил ситуацию с вакцинами на Украине. Он рассказал, что врачи рекомендуют именно российскую вакцину, в то время, когда в стране препарат не может пройти регистрацию.

Во-первых, я считаю, что у нас представлено недостаточно вакцин. Мне, к примеру, мой врач, знающий о моих заболеваниях, посоветовал вакцинироваться только «Спутником V». Нас же лишили этой вакцины из-за политических взглядов. То есть в руководстве страны сидят определённые политики, которые за нас решают, на каком языке смотреть сериалы или слушать песни, какие препараты принимать,- рассказал в эфире житель Хмельницка.

Высокопоставленные гости эфира начали искать оправдания для руководства страны. Ведущая не дала ему договорить оборвав его на полуслове. Телезритель однако не дал сбить себя с толку и высказал в прямом эфире неудобную для властей информацию.