В Сети обсуждают загадочный пластырь на затылке Ким Чен Ына

Недавние фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына взбудоражили общественность в соцсетях. На одном из изображений он запечатлен сначала с большим зеленым пятном на затылке, а затем с широким пластырем.
Данные кадры появились в интернете после проведенного в конце июля военного парада в Пхеньяне. Фотографии вызвали целую волну обсуждении здоровья северокорейского лидера. Ранее общественность обратила свое внимание на длительное отсутствие Ким Чен Ына на официальных мероприятиях.
Перед этим пользователи обратили внимание на проблемы с лишним весом лидера КНДР.
Также пользователи социальных сетей сравнили новые фотографии Ким Чен Ына с несколькими персонажами культовых американских фильмов, например с героем кинокартины Квентина Тарантино Марселласом Уоллесом из «Криминального чтива»