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Загадочный пластырь и лишний вес: в Сети обсуждают фото Ким Чен Ына

Елена Прошина
35 минут назад

Недавние фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына взбудоражили общественность в соцсетях. На одном из изображений он запечатлен сначала с большим зеленым пятном на затылке, а затем с широким пластырем.

В Сети обсуждают загадочный пластырь на затылке Ким Чен Ына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данные кадры появились в интернете после проведенного в конце июля военного парада в Пхеньяне. Фотографии вызвали целую волну обсуждении здоровья северокорейского лидера. Ранее общественность обратила свое внимание на длительное отсутствие Ким Чен Ына на официальных мероприятиях.

Перед этим пользователи обратили внимание на проблемы с лишним весом лидера КНДР.

Также пользователи социальных сетей сравнили новые фотографии Ким Чен Ына с несколькими персонажами культовых американских фильмов, например с героем кинокартины Квентина Тарантино Марселласом Уоллесом из «Криминального чтива»

В мире,Квентин Тарантино,Чен Ким,Корея, Народно-Демократическая Республика,
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