В Сети обсуждают загадочный пластырь на затылке Ким Чен Ына

Недавние фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына взбудоражили общественность в соцсетях. На одном из изображений он запечатлен сначала с большим зеленым пятном на затылке, а затем с широким пластырем.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Данные кадры появились в интернете после проведенного в конце июля военного парада в Пхеньяне. Фотографии вызвали целую волну обсуждении здоровья северокорейского лидера. Ранее общественность обратила свое внимание на длительное отсутствие Ким Чен Ына на официальных мероприятиях.

Перед этим пользователи обратили внимание на проблемы с лишним весом лидера КНДР.

Mysterious spot and bandage appear on back of Kim Jong Un’s head https://t.co/IaRCEzzyTR pic.twitter.com/jd2Ppz7jdX— Chad O'Carroll (@chadocl) August 2, 2021