МИД КНР сделал заявление, в котором назвал ложью доклад американского конгрессмена Майкла Маккола о возможном лабораторном происхождении COVID-19 в Китае.

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В данном отчете, как утверждается, приводятся «достаточные доказательства» того, что ученые из Уханьского института вирусологии (WIV) при поддержке американских экспертов, а также на средства правительства Китая и США работали над изменением коронавирусов для заражения людей.

Конгрессмен Майк Маккол, главный республиканец в комитете палаты представителей по иностранным делам, опубликовал отчет штаба комиссии республиканской партии. Политик призвал провести тщательное расследование причин пандемии коронавируса COVID-19, которая стала причиной смерти более 4,2 миллионов человек по всему миру.

Китайская сторона отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса из научного учреждения в Ухане, где в 2019 году были обнаружены первые случаи COVID-19.