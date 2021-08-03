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МИД Китая отреагировал на доклад об «утечке» коронавируса

Елена Прошина
1 час назад

МИД КНР сделал заявление, в котором назвал ложью доклад американского конгрессмена Майкла Маккола о возможном лабораторном происхождении COVID-19 в Китае.

МИД Китая отреагировал на доклад об «утечке» коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В данном отчете, как утверждается, приводятся «достаточные доказательства» того, что ученые из Уханьского института вирусологии (WIV) при поддержке американских экспертов, а также на средства правительства Китая и США работали над изменением коронавирусов для заражения людей.

Конгрессмен Майк Маккол, главный республиканец в комитете палаты представителей по иностранным делам, опубликовал отчет штаба комиссии республиканской партии. Политик призвал провести тщательное расследование причин пандемии коронавируса COVID-19, которая стала причиной смерти более 4,2 миллионов человек по всему миру.

Китайская сторона отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса из научного учреждения в Ухане, где в 2019 году были обнаружены первые случаи COVID-19.

Также МИД КНР указывает, что в докладе конгрессмена не было никаких фактов и доказательств участия Китая в распространении COVID-19.

В мире,Майкл Маккол,МИД,Китай,
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