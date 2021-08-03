Медведчук подал иск к Украине в Европейский суд

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Кузьмин опубликовал документ от ЕСПЧ и заявил, что иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства».

«Похоже, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента», — отметил депутат.

Медведчук пожаловался в ЕСПЧ в июне. Он утверждает, что его уголовное дело является политически мотивированным, а власти нарушают его право на справедливый суд и личную неприкосновенность.