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Южнокорейская разведка раскрыла данные о здоровье Ким Чен Ына

Lenta.ruиещё 3
42 минуты назад

По данным южнокорейской разведки, у лидера Северной Корей Ким Чен Ына нет серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента.

Южнокорейская разведка раскрыла данные о здоровье Ким Чен Ына
Фото: ReutersReuters

Ранее Центральное телевидение КНДР показало кадры с выступления Ким Чен Ына на семинаре для командиров и партработников Корейской народной армии. На записи было видно, что у северокорейского лидера на затылке приклеен пластырь. В связи с этим в СМИ распространились предположения об ухудшении здоровья политика.

Глава южнокорейской разведки Пак Чи Вон опроверг слухи о болезни Ким Чен Ына. Он раскрыл информацию о том, что пластырь сняли через несколько дней, и на его месте у политика не осталось никаких шрамов. «Судя по легкой походке и кадрам, на которых он глубоко кланяется при приветствии, нет признаков каких-то проблем со здоровьем», — цитирует главу разведслужбы РИА Новости.

В начале июня резкое похудение Ким Чен Ына спровоцировало слухи о его болезни. О снижении веса лидера страны даже официально упоминали государственные СМИ КНДР. При этом некоторые эксперты предположили, что за внезапной потерей веса может стоять переход политика на более здоровый образ жизни.

В мире,Чен Ким,РИА Новости,
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