Появилось видео последствий лесных пожаров в Италии

Пожар уничтожил сосновый лес рядом с пляжем в Итальянской Пескаре. Было эвакуировано около 800 человек. Видео с последствиями публикует telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как огонь уничтожил леса. В некоторых местах до сих пор идёт дым. Также на видео запечатлены повреждения пляжа возле заповедника Пинета Даннунциана. Сообщается о 5 пострадавших. Пожар в заповеднике вспыхнул в воскресенье и занял площадь 53 гектара. Стоит отметить, что лесные пожары охватили Италию, Турцию, Грецию и Испанию в последние дни на фоне высоких температур.