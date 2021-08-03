В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Axios: Байден созовет онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом

Национальная Служба Новостейиещё 1
34 минуты назад

Американский президент Джо Байден организует в сентябре текущего года в рамках Генеральной Ассамблеи ООН онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом и будущими эпидемиями, сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

Байден созовет саммит по борьбе с коронавирусом
Фото: ReutersReuters

Мероприятие должно активизировать усилия стран в распределении вакцин от COVID-19 и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распространением разновидности коронавируса под названием «дельта».

Тем временем, республиканцы Палаты представителей США провели расследование происхождения коронавируса и сделали вывод о его лабораторном происхождении.

Уже можно исключить вариант вспышки коронавируса на рынке морепродуктов, существует ряд доказательств того, что вирус возник в Уханьском институте вирусологии, после чего произошла утечка.

В мире,Саммит,Джозеф Байден,Генассамблея ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители