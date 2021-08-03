Байден созовет саммит по борьбе с коронавирусом

Американский президент Джо Байден организует в сентябре текущего года в рамках Генеральной Ассамблеи ООН онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом и будущими эпидемиями, сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

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Мероприятие должно активизировать усилия стран в распределении вакцин от COVID-19 и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распространением разновидности коронавируса под названием «дельта».

Тем временем, республиканцы Палаты представителей США провели расследование происхождения коронавируса и сделали вывод о его лабораторном происхождении.