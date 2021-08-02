Зеленский купил три бутылки вина в супермаркете

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в очереди на кассе в одном из супермаркетов Киева. Фото главы государства опубликовал пользователь Facebook Константин Левошко.

Фото: Reuters Reuters

На снимке видно, что Зеленский стоит у кассы в защитной маске.

Автор поста написал в комментариях, что президент находился в магазине с охраной, которая была «очень перепугана». На вопрос о покупках Зеленского он отметил: «Три бутылки вина заметил, дальше особо не присматривался».

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