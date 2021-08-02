Обзор иноСМИ: В США предрекли нападение России на Украину

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Фото: Рамблер Рамблер

В США предрекли нападение России на Украину

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Китай считает «воссоединение с Тайванем» неизбежным, так же как и российский лидер Владимир Путин уверен, что как минимум часть украинских территорий вернется в состав России. К такому мнению пришло американское издание The Hill, оценив статью президента России об Украине.

Для того, чтобы предотвратить «оккупацию Россией» расположенного в стратегически важном месте острова Змеиный уже осенью, а также использование его для того, чтобы заставить Украину согласиться «на какой-то раздел территорий», издание советует НАТО подготовиться заранее. В частности, перебросить ударную авиацию на турецкие базы и запланировать ряд учений в регионе.

В Чехии оценили российско-американские переговоры

Первый тур российско-американских консультаций о стратегической стабильности, который прошел в Женеве, был назван сторонами продуктивным, деловым и осознанным. Об этом пишет чешское издание iRozhlas.

При этом чешские журналисты напомнили о том, что ранее президент Джо Байден пренебрежительно высказался о российской экономике, заявив, что в России «есть ядерные вооружения и нефтяные скважины и больше ничего». По их мнению, сегодня США считают своим главным соперником не Россию, а Китай.

В Иране назвали «инсценировкой» вывод американских войск из Ирака

По итогам переговоров глав США и Ирака в Белом доме было объявлено о том, что к 31 декабря 2021 года на территории страны не должно остаться ни одного американского военнослужащего, который бы выполнял там «чисто военную миссию». Об этом пишет Resalat.

При этом иранское издание отмечает, что присутствие военных США в Ираке должно быть сведено к работе в качестве инструкторов и к «помощи» в борьбе с боевиками ИГИЛ*. Такие «размытые формулировки» говорят о том, что под помощью может пониматься все, что угодно, и по факту присутствие США в Ираке сохранится, говорится в статье.

Эксперты назвали «Циркон» средством «устрашения Запада»

Успешно прошедшая испытания российская гиперзвуковая ракета «Циркон» создана в качестве «средства устрашения Запада» и рычага давления на переговорах с США. Об этом со ссылкой на экспертов пишет RTL.

При этом эксперты отмечают, что создание Россией такого оружия как «Циркон», «Кинжал» и «Авангард» запустило новую гонку вооружений, но теперь уже среди гиперзвуковых ракет.

США превратились в «недостижимый» для европейцев континент

Коронавирусные ограничения, введенные для европейцев еще в прошлом году, администрация нового президента США Джо Байдена так и не сняла. Америка превратилась для жителей ЕС в «недостижимый континент» и все просьбы об ослаблении ограничений пока ни к чему не приводят, констатирует немецкий журнал Der Spiegel.