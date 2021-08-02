Венгрия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Те, кто переболел COVID-19 за последние шесть месяцев, также могут въехать в страну без ограничений. Подтверждающими документами являются первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест, и медицинская справка о том что пациент переболел коронавирусной инфекцией. Все три документа необходимо предоставить на английском языке или с английским переводом.