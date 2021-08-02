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Венгрия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Lenta.ru
14 минут назад

Венгрия возобновила выдачу туристических виз россиянам со 2 августа. Об этом сообщил оператор визовых центров VFS Global.

Венгрия возобновила выдачу туристических виз россиянам
Фото: Сергей Пивоваров / РИА НовостиСергей Пивоваров / РИА Новости

«Подача документов осуществляется по предварительной записи», — говорится в сообщении. Помимо обычных подтверждающих документов, к заявке на визу необходимо приложить свидетельство о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Те, кто переболел COVID-19 за последние шесть месяцев, также могут въехать в страну без ограничений. Подтверждающими документами являются первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест, и медицинская справка о том что пациент переболел коронавирусной инфекцией. Все три документа необходимо предоставить на английском языке или с английским переводом.

26 июля стало известно, что министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто разрешили въезд в республику для привитых российских туристов. Данные меры были приняты с учетом принципов взаимности стран, поскольку Россия возобновила выдачу туристических и деловых виз гражданам Венгрии, у которых результат ПЦР-теста отрицательный.

В мире,Петер Сийярто,Венгрия,
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