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Мишустин расширил границы трёх ТОР на Дальнем Востоке

ИА Regnum
37 минут назад

Границы территории опережающего развития (ТОР) в Приморье и Еврейской автономной области будут расширены за счёт включения в них новых земельных участков — постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал ведомства.

Мишустин расширил границы трёх ТОР на Дальнем Востоке
Фото: ИА RegnumИА Regnum

Расширение ТОР «Михайловский» в Приморском крае позволит реализовать инвестпроект по созданию крупного животноводческого комплекса. Включённые в ТОР территории планируется, в частности, засеять кормами, что обеспечит хозяйство комбикормами собственного производства.

Подписанный документ также предусматривает выделение 154,8 млн рублей на развитие инфраструктуры ТОР. Ожидается, что в процессе реализации инвестпроекта будет создано более 700 рабочих мест, а в экономику края поступит не менее 9,8 млрд рублей частных инвестиций.

Кроме того, расширят и границы приморской ТОР «Нефтехимический». На присоединённых к ней участках построят газопровод. Он необходим для загрузки мощностей завода минеральных удобрений, строящегося на территории опережающего развития. Планируется, что на предприятии будет создано более 1500 рабочих мест.

Ещё одно постановление касается ТОР «Амуро-Хинганская» в ЕАО. Её территория также будет расширена, что даст возможность открыть современное предприятие по глубокой переработке древесины — выпуск сухих пиломатериалов, а также топливных гранул (пеллет). Объём частных инвестиций в производство составит порядка 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее границы территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморье.

В мире,Михаил Мишустин,Правительство РФ,ИА REGNUM,Еврейская Автономная Область,Приморский Край,
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