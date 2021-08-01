В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Британцам за вакцинацию пообещали скидки на такси и пиццу

Деловая газета "Взгляд"
48 минут назад

Жители Британии получат за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита, следует из совместной инициативы британского минздрава и бизнеса.

Британцам за вакцинацию пообещали скидки на такси и пиццу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims входят в число известных компаний, которые будут предлагать скидки и льготы клиентам, которые получат вакцину от COVID-19 и помогут защитить страну от вируса», – приводит в сообщение британского правительства РИА «Новости».

Так, Uber в августе будет рассылать напоминания всем пользователям, призывая их пройти вакцинацию, и предлагать скидки на поездки и доставку еды для молодежи, получившей вакцину.

Среди других обсуждаемых стимулов – ваучеры или скидки для людей, посещающих всплывающими сайты и бронирующих прививки через NHS, а также конкурсы в социальных сетях и рекламные предложения для ресторанов.

Ранее власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса.

В мире,Минздрав РФ,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители