СМИ: Германия провела тайную встречу с афганскими террористами

Представители правительства Германии и Талибана (террористическая организация, запрещена в РФ) провели секретные переговоры. Тайную встречу организовала немецкая разведка, она состоялась 31 июля в Дохе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

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Издание пишет, что Германию на переговорах представлял специальный уполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик.

Встреча была подготовлена федеральной разведслужбой БНД и согласована с США. Немцы и талибы обсудили гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в Афганистане.