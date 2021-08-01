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СМИ: Германия провела тайную встречу с афганскими террористами

Майк Габриелян
55 минут назад

Представители правительства Германии и Талибана (террористическая организация, запрещена в РФ) провели секретные переговоры. Тайную встречу организовала немецкая разведка, она состоялась 31 июля в Дохе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

СМИ: Германия провела тайную встречу с афганскими террористами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание пишет, что Германию на переговорах представлял специальный уполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик.

Встреча была подготовлена федеральной разведслужбой БНД и согласована с США. Немцы и талибы обсудили гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в Афганистане.

Кроме того, обсуждалось положение афганцев, помогавших Бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане.

В мире,Талибан,Россия,Германия,
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