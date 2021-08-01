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Bild: представители Германии провели 31 июля тайную встречу с талибами в Дохе

ТАСС
1 час назад

Представители правительства ФРГ провели в минувшую субботу в Дохе тайную встречу с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом в воскресенье сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Bild: правительство ФРГ провело тайную встречу с талибами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Германию на переговорах представлял спецуполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик. Встреча была подготовлена федеральной разведслужбой БНД и согласована с США. На ней, по данным источников газеты, обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших Бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане.

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В мире,Талибан,Bild,Россия,Германия,
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