Профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов

Профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен обвинили в трансофобии и раскритиковали в соцсетях за ее заявление Fox News о существовании только двух полов.

«Факты таковы, что на самом деле существуют два пола – мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим», – сказала профессор, обсуждая итоги своего недавнего исследования, передает ее слова РИА «Новости».

После этого директор по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лора Симона Льюис заявила, что слова коллеги «вредные и трансофобные.

«Я разочарована <...> замечаниями, сделанными сотрудником моего департамента», – написала она в Twitter. По ее словам, беременными могут быть не только женщины, но и мужчины-транссексуалы, интерсексуалы и гендерно-неконформные люди.

Льюис призвала использовать «инклюзивный язык» – в частности, такие выражения, как «беременные люди». Ее поддержали многие подписчики.

«Если вы не можете позаботиться о беременных транс-мужчинах, потому что считаете, что беременными могут быть только женщины, вас следует лишить медицинской лицензии навсегда за то, что вы ставите под смертельную угрозу жизнь мужчины и младенца», – обратилась к Хувен комментатор.

В свою очередь профессор Хувен поинтересовалась у Льюис, где та увидела трансофобию и вред для студентов. «Думаю, вы знаете, что я глубоко неравнодушна ко всем своим студентам, но я также думаю и о науке», – написала она.