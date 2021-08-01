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Трампу вернут миллион долларов за небоскреб

Lenta.ru
54 минуты назад

Бывшему президенту США Дональду Трампу причитается порядка миллиона долларов за налоги на небоскреб в Чикаго. Как стало известно Chicago Sun-Times, ему должны вернуть часть выплат за 2011 год.

Выяснилось, что местные власти переоценили стоимости гостиничных номеров и помещений в здании, так что Трампу пришлось заплатить большую сумму, чем предполагалось.

Однако если бывшему американскому лидеру постановят вернуть деньги, их будут брать из налогов на имущество, причитающихся городу Чикаго, причем в большей степени это может коснуться государственных школ: на них приходится около 540 тысяч долларов.

Международный отель и башня Трампа находится на берегу реки Чикаго — в месте, где она впадает в озеро Мичиган. В здании есть отель, торговые помещений и спа-центр. Трамп изначально говорил, что большинство магазинов в небоскребе пустует, поскольку на них не нашлось арендаторов, так что помещения большой ценности не имеют. Власти Чикаго в свою очередь утверждали, что пустые пространства все рано «повышают ценность всего здания».

Ранее стало известно, что недвижимость под брендом Трампа на Манхэттене (Нью-Йорк) обвалилась в цене — небоскребы подешевели на 17 процентов с 2016 года, когда политик победил на выборах.

В мире,Видео,Дональд Трамп,Соединенные Штаты,
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