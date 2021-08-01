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В Израиле уничтожат 80 000 вакцин от коронавируса на сумму $1.8 млн

Газета.Ru
1 час назад

В Израиле уничтожат 80 тысяч вакцин от коронавируса на сумму $1.8 млн, заявили в эфире израильского телеканала Channel 12.

В Израиле уничтожат 80 000 вакцин от коронавируса
Фото: ReutersReuters

Причиной ликвидации партии вакцин от коронавируса стало истечение срока годности. В сообщении телеканала не уточняется, какая именно это будет вакцина, однако известно, что в Израиле применяется вакцина американского производства и разработки Pfizer.

Ранее Израиль заявил о признании палестинских сертификатов о вакцинации. Кроме того, Минздрав Израиля также разрешит перевозку пациентов на машинах скорой помощи из сектора Газа в больницы на Западном берегу реки Иордан через контрольно-пропускной пункт Бейт-Ханун вместо того, чтобы требовать от пациента идти пешком или иным образом добираться до второй машины скорой помощи.

Обсуждался также ряд других жалоб, включая предполагаемые нападения на медицинский персонал и персонал скорой помощи на спорных территориях.

В мире,Pfizer,Минздрав РФ,Израиль,
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