В Израиле уничтожат 80 000 вакцин от коронавируса

В Израиле уничтожат 80 тысяч вакцин от коронавируса на сумму $1.8 млн, заявили в эфире израильского телеканала Channel 12.

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Причиной ликвидации партии вакцин от коронавируса стало истечение срока годности. В сообщении телеканала не уточняется, какая именно это будет вакцина, однако известно, что в Израиле применяется вакцина американского производства и разработки Pfizer.

Ранее Израиль заявил о признании палестинских сертификатов о вакцинации. Кроме того, Минздрав Израиля также разрешит перевозку пациентов на машинах скорой помощи из сектора Газа в больницы на Западном берегу реки Иордан через контрольно-пропускной пункт Бейт-Ханун вместо того, чтобы требовать от пациента идти пешком или иным образом добираться до второй машины скорой помощи.