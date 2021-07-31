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СМИ: британский перевозчик поместил на фургоне карту Украины без Крыма

Газета.Ruиещё 1
37 минут назад

Компания-перевозчик "CAME-RO", зарегистрированная в Великобритании, использовала в оформлении своего фургона карту Европы, где на территории Украины отсутствует Крым, сообщает "Европейская правда".

В Британии заметили фургон с картой Украины без Крыма
Фото: cameroremovals/Facebookcameroremovals/Facebook

Источник сообщил, что фото фургона было сделано в Италии, у автомобиля были румынские номера. Иные подробности не приводятся.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей.

Украина и страны Запада отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Ранее в Лондоне неоднократно осуждали вхождение Крыма в состав России, заявляла, что Россия навязала свое гражданство" жителям полуострова.

В октябре 2020 года власти Великобритании вслед за Евросоюзом ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных со строительством Крымского моста. В январе этого года Великобритания после Brexit ослабила "крымские санкции".

В мире,ЕС,Республика Крым,Соединенное Королевство,Италия,Украина,
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