Компания-перевозчик "CAME-RO", зарегистрированная в Великобритании, использовала в оформлении своего фургона карту Европы, где на территории Украины отсутствует Крым, сообщает "Европейская правда".

Фото: cameroremovals/Facebook cameroremovals/Facebook

Источник сообщил, что фото фургона было сделано в Италии, у автомобиля были румынские номера. Иные подробности не приводятся.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей.

Украина и страны Запада отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Ранее в Лондоне неоднократно осуждали вхождение Крыма в состав России, заявляла, что Россия навязала свое гражданство" жителям полуострова.